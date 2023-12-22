Проще, чем кажется: в чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона

До главного праздника года осталось уже меньше двух недель, и пора задуматься, в чем встречать Зеленого Деревянного Дракона, чтобы привлечь удачу. Вместе со стилистом, визажистом Дарьей Таракановой «Вечерняя Москва» разбиралась в трендах.

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— Начнем сразу с цветовой гаммы. Самыми счастливыми оттенками для новогодних нарядов — и женских и мужских — будут теплый зеленый, коричневый, белый. Девушкам стоит присмотреться к серебру, золоту, стали. Также Дракону понравятся красный, бежевый, розовый и фиолетовый. Очень удачным станут сочетания золота с красным, серебра с зеленым. А если хочется чего-то поспокойнее, то просто выбирайте аксессуары в таких цветах.

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Дракон очень не любит неряшливость, поэтому стоит забыть про образы, где присутствуют непонятного кроя балахоны, толстовки, спортивные элементы. Год Дракона — это про выверенный стиль, элегантность, без излишеств и пафоса. Так что отложите подальше стразы, люрекс, перья. Лучше подберите классику и добавьте яркие украшения. Что касается макияжа, то смело делаем акцент на губах и экспериментируем со стрелками. В прическах также приветствуются простота и неперегруженность.

Танцуем в плиссе

Прекрасный вариант для праздника — легкая юбка-плиссе. Она будет переливаться, и к ней легко можно подобрать верх — блузку, объемный свитер контрастного цвета, джемперили пиджак. Добавить лодочки или каблуки — и образ готов.

Да будет баска

Баска — это оборка, которая располагается на поясе платья. Именно такой фасон стал хитом года. Ширина баски может варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Причем этот элемент еще и очень практичный: он легко корректирует фигуру, подчеркивает талию и скрывает животик.

Губки аленькие

Что касается макияжа, то не бойтесь делать яркие акценты на губах. Выбирайте все оттенки красного под ваш наряд, делайте четкий контур, выбирайте помаду пигментированную, чтобы она буквально въелась в губы. При таком макияже можно лишь слегка пройтись тушью по ресницам

К стрелкам готовы

Если хочется подчеркнуть глаза, необязательно делать сложный макияж с тенями. Сделайте акцент на стрелках. Причем это может быть классический черный вариант — это всегда смотрится стильно, можно сделать еще и акцент на губах. А можно сделать стрелки в ярком цвете — синем, зеленом, лазурном, оранжевом, фиолетовом.

Заплетаемся по полной

Прекрасный вариант для средних и длинных волос — косы. Они могут быть асимметричными, слегка небрежными. Сюда прекрасно впишутся и аксессуары — цветы, заколки, шпильки.

По волнам

Модная в этом году «голливудская волна» станет отличным вариантом на праздник. Смотрится она воздушно, в исполнении несложна — понадобится плойка или бигуди, зато добавляет в образ элегантности. Прическу можно украсить заколками.

Блеск, еще блеск

Если решили сделать акцент на глазах, то не стесняйтесь: смело используйте блестящие тени, стразы, яркие цвета. Блеск добавит изюминки. При этом губы лучше оставить в нейтральном цвете или вовсе покрыть прозрачным блеском. Так макияж получится праздничным, но не перегруженным.

Возвращаем броши

На этот Новый год не стоит надевать все лучшее и сразу, лучше выбрать аккуратное классическое платье и украсить его брошью. Если у вас осталось наследство от бабушки, смело доставайте винтажные варианты этих украшений. Добавим пайеток. Да, если со стразами лучше не иметь дело, то с пайетками, которые напоминают чешую Дракона, можно экспериментировать. Например, выбрать облегающую юбку. К ней добавить белую рубашку или свитер — так ваш праздничный образ состоится.

Длину в сторону

В этом году особенно модными будут праздничные платья средней длины — миди. Причем фасоны самые разные — карандаш, с воланами, с бахромой, на запах, с V-образным вырезом. Главное, чтобы наряд сел по фигуре.

Перчатки уместны

Тренд этого сезона — перчатки. Они мгновенно сделают из простого комплекта супермодный образ. Это могут быть перчатки из сетки, с кружевами, длинные атласные. Добавляем аксессуар к простому платью — и образ готов.

Звезды задают тренды

Алла Юганова, актриса театра и кино:

— В этот Новый год, год Дракона, надену стилизованное платье с драконом и сделаю восточный макияж: подведу на глазах стрелки. В общем, у меня будет образ китаяночки.

Анна Пескова, актриса театра и кино, телеведущая:

— В новогоднюю ночь у меня будет легкий макияж. Впервые за много лет прилетят родители из Санкт-Петербурга и Франции, поэтому нанесу очень легкий тональный крем и светлые румяна, а блестящие тени бежево-золотистого оттенка подчеркнут глаза.

Янина Мелехова, актриса театра и кино, театральный педагог:

— Новый год меня застанет на гастролях со спектаклем «Анна Каренина» в Китае. У нас большой тур с Московским Современным Художественным театром, и практически каждый день я буду наносить серьезный театральный грим. Поэтому в новогоднюю ночь постараюсь от него отдохнуть. Будет лишь легкий тон, румянец. А акцент сделаю на губах: накрашу их ярко-красной помадой.

Валерия Ланская, актриса: