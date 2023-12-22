Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Специальное исследование показало, какие подарки жители нашей страны хотели бы получить на Новый год.

«Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», - приводит РИА Новости результате опроса, проведенного SuperJob.

Так, за деньги в конверте высказались 20% опрошенных россиян, за путешествия - 18%, за какой-либо электронный девайс - 7%, за сертификат на обучение - 6%, за инструменты для строительства и ремонта - 5%.

Кроме того, россияне были бы не против получить на Новый год украшения, бытовую технику или товары для спорта. Об этом сообщили по 3% респондентов. Помимо этого по 2% опрошенных высказались о новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт. По 1% голосов набрали следующие варианты подарков: косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.

Большинство жителей России привыкли дарить подарки на Новый год (87%). Об это свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

По полученной информации, чаще всего россияне дарят подарки детям – 66%. Чуть реже (59%) – взрослым, родственникам, близким людям. Друзьям подарки вручают 34% опрошенных, а вот коллегам по работе – 13%. По данным опроса, больше половины жителей страны покупают подарки заранее (52%), в последние дни перед праздником закупаются 28% россиян.

Респондентам задали вопрос, сильно ли влияет на финансовое положение покупка подарков на Новый год. 44% опрошенных отметили, что несильно, обратным мнением поделились 39%.

Социологи также выяснили, что на подарки 17% респондентов намерены потратить от пяти до 10 тысяч рублей, 14% – от трех до пяти тысяч, 11% – в пределах от 10 до 20 тысяч, 10% – до трех тысяч, а готовы заплатить за подарки более 20 тысяч всего 9% опрошенных. Ответить на этот вопрос затруднились 26%.

Кроме того, исследователи узнали, что 45% жителей России намерены потратить на подарки такую же сумму, как и в минувшем году. 24% предполагают потратить больше, а 9% – меньше. Причинами роста трат на новогодние подарки, по мнению россиян, являются высокие цены (15%), желание подарить больше подарков (4%), рост доходов (2%). Напротив, причинами снижения трат являются экономия (5%), рост цен (2%), меньшее число людей, которым будут дариться подарки (1%), а также наличие других крупных трат (1%).

Поквартирный опрос проводился в период с 8 по 10 декабря. Участие в нем приняли 1,5 тысячи в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ россиян. Погрешность не превышает 3,6%.

При выборе сладкого новогоднего подарка необходимо проверить маркировку товара, рассказали в Роспотребнадзоре Калининградской области. В ведомстве отметили, что она должна быть на русском языке, содержать информацию о массе и составе, а также иметь знак обращения продукции на рынке Таможенного союза, пишет «МК в Калининграде».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, упаковка не должна быть деформирована. Покупать сладкие подарки следует в магазинах, супермаркетах и на официальных рынках. Товар, приобретенный в местах несанкционированной торговли, может оказаться опасен для здоровья. Также стоит обратить внимание на условия хранения, сроки годности и дату фасовки. Все несъедобные элементы должны быть упакованы отдельно.

В ведомстве подчеркнули, что в составе подарка могут быть печенье, конфеты, мягкий ирис, мармелад, вафли, пряники, пастила и зефир. При этом лучше всего, чтобы в продуктах не содержались консерванты Е200, Е202, Е210, Е249, арахис, натуральный кофе, специи, алкоголь и абрикосовые косточки.

Психолог Наталья Панфилова ранее рассказала, что детям не стоит дарить на Новый год деньги и то, что ребенок не просил у Деда Мороза. В выборе подарка важно ориентироваться на возраст ребенка: чем он младше, тем больше нуждается в положительных эмоциях.

Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне планируют бюджет в преддверии Нового года и сколько готовы потратить на празднование. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, 31% респондентов собираются накрыть стол на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, 25% опрошенных готовы выделить от 6 до 7 тыс. рублей, 16% — от 8 до 10 тыс. рублей, только 8% — от 11 до 15 тыс. рублей.

При этом 6% россиян планируют уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, подчёркивается в исследовании сервиса «Пакет» от Х5.

Отмечается, что основными статьями расходов являются икра (28%), крепкий алкоголь (26%) и горячее (21%).

«Подавляющее большинство респондентов уверены, что застолье должен оплачивать хозяин вечера, а ответственность гостей — принести что-то к столу (40%). При этом 29% убеждены, что все расходы на празднование ложатся на хозяина, а ещё 31% считают, что траты должны быть поровну разделены между всеми участниками торжества», — пояснили эксперты.

Ровно половина россиян стараются планировать заранее бюджет в преддверии Нового года, однако ещё 43% отмечают, что даже при тщательном планировании всё равно ожидают спонтанные траты.

Только 7% респондентов готовы без раздумий покупать всё подряд. При этом жители России стремятся экономить — 89% участников опроса это подтверждают.

Как выяснили специалисты, самыми популярными способами экономии стали: программы лояльности или кешбэка, скидочные карты — 28%, своевременная покупка продуктов длительного хранения до ажиотажного спроса — 27%, мониторинг акционных предложений на необходимые продукты — 26%.

По словам аналитиков, наименее распространённым методом стала покупка продуктов в оптовых магазинах — только 8% россиян закупаются в них, а 11% не прибегают ни к каким способам экономии вообще.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.

10% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идёт одно и то же. Ещё столько же испытывают дискомфорт от большого количества нетрезвых людей (10%).

3% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию, 3% страдают от недосыпа, ещё 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1% не понимают общей одержимости празднованием Нового года.

«Другие раздражающие факторы (17%), которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники», — отметили аналитики.

27% россиян в новогоднюю ночь ничего не раздражает.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Большинство россиян (52 процента), чтобы поднять себе настроение перед Новым годом, просматривают праздничный контент — программы, шоу и новогодние фильмы. Об этом говорится в исследовании, проведенном социальной сетью «Одноклассники» и сервисом «СберУслуги». Его результаты находятся в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос, в котором приняли участие более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны, показал, что также популярным способом найти вдохновение является покупка подарков близким. Так сочли 42 процента респондентов. Еще 38 процентов участников исследования рассказали, что найти праздничное настроение им помогает приготовление новогодних блюд, 28 процентов поделились, что создают новогодний настрой с помощью покупки декора, а 16 процентов — нарядной елки и отдыха.

По данным «Одноклассников», в декабре 2023 года стало публиковаться больше новогоднего контента, его доля составила более 50 процентов от всех постов в ленте. Это почти на 35 процентов больше, чем в прошлом году. В топ-5 тем вошли рецепты предновогодних блюд, идеи для декора праздничного стола, подборки подарков, новогодние образы и места для путешествий в январские праздники. Почти половина россиян (49 процентов) смотрят предновогодний контент именно на онлайн-платформах.

Исследование показало, что 53 процента опрошенных россиян сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий, 40 процентов — ищут вдохновение в интернете, 32 процента — смотрят интересные лайфхаки в соцсетях. Чуть меньше, 27 процентов, советуются на эту тему с близкими. Находят идеи у блогеров лишь 10 процентов респондентов, а 9 процентов уверены, что идеи для празднования Нового года следует обсуждать с семьей.