Жители России рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь

Россиян в новогоднюю ночь больше всего раздражают фейерверки, петарды и шум от них, а также выпившие люди. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob пишет RT.

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Согласно исследованию, в котором приняли участие 1,6 тыс. жителей России, 19% респондентов недовольны взрывами фейерверков и петард в новогоднюю ночь.

Еще по 10% пожаловались на «одно и то же по телевизору» и большое количество нетрезвых людей повсюду. По 3% участников опроса недовольны тем, что обильное застолье приводит к перееданию, а также своим недосыпом. Также 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит, а 1% вообще не любит празднование Нового года.

Другие раздражающие факторы, которые портят 17% россиян настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

При этом 27% жителей России в новогоднюю ночь вообще ничего не раздражает.