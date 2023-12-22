Жители России рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь
Россиян в новогоднюю ночь больше всего раздражают фейерверки, петарды и шум от них, а также выпившие люди. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob пишет RT.
Согласно исследованию, в котором приняли участие 1,6 тыс. жителей России, 19% респондентов недовольны взрывами фейерверков и петард в новогоднюю ночь.
Еще по 10% пожаловались на «одно и то же по телевизору» и большое количество нетрезвых людей повсюду. По 3% участников опроса недовольны тем, что обильное застолье приводит к перееданию, а также своим недосыпом. Также 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит, а 1% вообще не любит празднование Нового года.
Другие раздражающие факторы, которые портят 17% россиян настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.
При этом 27% жителей России в новогоднюю ночь вообще ничего не раздражает.
Ранее стало известно, во сколько обойдется празднование новогодней ночи в ресторанах Москвы. Цены стартуют от 8 тысяч рублей. За эту сумму встретить Новый год можно в заведении в районе Тверской. А дороже всего – в 28,9 тысяч рублей – обойдется празднование в одном из ресторанов на улице 1905 года, где развлекать посетителей будет кавер-группа и подготовлена шоу-программа с дуэтом барабанщиков.