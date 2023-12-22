Когда выгоднее заказывать такси в новогоднюю ночь

Тем, кто будет заказывать такси в новогоднюю ночь, следует выбрать интервал с 2:30 до 4:30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс Такси».

Гражданам, которые планируют воспользоваться данной услугой вечером 31 декабря, рекомендуют вызвать такси до 20:00 или начиная с 22:00, отметили в компании.

Также подчеркивается, что заказывать такси утром 1 января следует с 08:00 до 11:00. Это связано с тем, что в это время водители выходят на линию, заявили в фирме. Кроме того, многие к этому моменту уже добираются до дома после празднований.

В компании также заявили, что заказывать такси после 11:00 не стоит из-за того, что граждане после отдыха дома навещают родственников и друзей. Специалисты советуют заказывать такси после 15:00.