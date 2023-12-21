Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать елочные украшения

"Если выбирать елочную гирлянду, то в целях безопасности лучше приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блок управления и вилки. Материал изоляции проводов должен быть плотным, но эластичным", - рассказали в пресс-службе, отметив, что покупатель имеет право на проверку состояния гирлянды и игрушек находясь непосредственно в магазине.