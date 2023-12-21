В МЧС рассказали, как правильно устанавливать новогоднюю елку в квартире

Ветви новогодней елки не должны касаться стен и обогревательных приборов, поскольку это может привести к возгоранию. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова. Эксперт посоветовала установить праздничное дерево на подставке или в ведре с песком.

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Специалист рекомендовала не использовать в качестве декора для ели вату и свечи. Также, по ее словам, необходимо проверить гирлянды на наличие повреждений во избежание короткого замыкания.

Кроме того, Хосмамедова напомнила, что дома нельзя зажигать бенгальские огни, а также использовать хлопушки и фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.