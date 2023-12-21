Астролог перечислила, что дарить разным знакам зодиака на Новый год

Подобрать правильный подарок не всегда так просто, как кажется. Астролог Юлия Бельская рассказала, что дарить разным знакам зодиака.

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Для огненных знаков — Овнов, Львов, Стрельцов — подойдут яркие подарки в красивой упаковке, творческие, эксклюзивные, оригинальные. Хорошо, если они будут связаны со спортом, хобби. Также отличным выбором станут ювелирные украшения.

Чтобы выбрать подарок для представителей земных знаков (Телец, Дева, Козерог), стоит опираться на логику, а не на эмоции.

— Различные аксессуары для работы, здоровья и красоты, ежедневники, планинги, ручки, БАДы, сертификаты на оздоровительные процедуры, массаж, СПА, — рассказала она в комментарии МИР 24.

Для воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолей) можно выбрать подарки, связанные с информацией, обучением, общением, путешествиями. Это могут быть гаджеты, техника, экскурсии и мини-туры.

Для водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы) стоит выбрать предметы интерьера, уютную одежду, курс медитаций.