Жители Петербурга рассказали, что будут дарить родным и близким на Новый год

По данным опроса сервиса «Яндекс Путешествия», 33 процента петербуржцев отправятся в путешествие на Новый год.

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Сообщается, что 37 процентов жителей города планируют поездки на поезде, 20 — на самолете, каждый пятый будет добираться на электричке.

Более половины петербуржцев планируют дарить близким подарки. Чаще всего в качестве подарков жители города выбирают угощения к столу, косметику и парфюмерию, игрушки, пазлы и настольные игры, сладости, билеты в театр или на концерт. Также часто дарят сувениры в виде символа наступающего года. Самым худшим подарком каждый пятый считает носки, также в антирейтинг попали банки с огурцами и другие соленья и средства для гигиены.

По результатам опроса, выяснилось, что 25 процентов петербуржцев собираются потратить на подарки от 20 до 30 тысяч рублей, 24 процента — до 5000 рублей. Треть опрошенных стараются сделать сюрприз, а каждый четвертый заранее опрашивает родственников и друзей, передает газета «Петербургский дневник».