Россияне ответили, какие подарки они точно не хотели бы получить на Новый год

«Если говорить в общем, то популярность прагматичных подарков растет, несмотря на разные точки зрения в обществе. Людям больше нравится то, что можно использовать, и то, что полезно. Очевидно, что многие хотели бы получить деньги в подарок как самый прагматичный вариант. Это удобно, человек может купить сам себе то, что захочет. Однако существует определенная прослойка людей, считающих, что дарить деньги — это моветон. Поэтому мы и видим деньги и в ряду желанных, и в списке нежеланных подарков», — объяснил результаты исследования доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.