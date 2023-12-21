В Госдуме предложили ограничить запуск фейерверков в новогоднюю ночь

За запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и неподалеку от жилых домов выступили депутаты Государственной Думы, также они намерены запретить использование праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат от ЕР Тамара Фролова пояснила изданию, что реализация этих мер позволит жителям чувствовать себя в большей безопасности.

«Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях», — подчеркнула она.

Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также обратил внимание на то, что Россия все еще проводит специальную военную операцию, а значит не все в Новый год будут праздновать и гулять до утра. Следовательно, звон петард и салютов могут помешать чужой работе.

«Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве», — считает он.