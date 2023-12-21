В Госдуме предложили ограничить запуск фейерверков в новогоднюю ночь
За запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и неподалеку от жилых домов выступили депутаты Государственной Думы, также они намерены запретить использование праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат от ЕР Тамара Фролова пояснила изданию, что реализация этих мер позволит жителям чувствовать себя в большей безопасности.
«Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях», — подчеркнула она.
Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также обратил внимание на то, что Россия все еще проводит специальную военную операцию, а значит не все в Новый год будут праздновать и гулять до утра. Следовательно, звон петард и салютов могут помешать чужой работе.
«Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве», — считает он.
Парламентарии полагают, что в других районах для запуска пиротехники нужно использовать специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка. Практику могут распространить по всей России, и тогда фейерверки «действительно будут приносить радость», заявила Фролова.