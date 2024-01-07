Как прийти в себя, когда праздники кончились

Россиянам в январе предстоит длительный отдых. Однако все же не стоит забывать о том, что уже с 9 числа начнутся трудовые будни. О том, как помочь себе прийти в норму после новогодних праздников — читайте в материале «Рамблера».

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В частности, эксперты в беседе с ТАСС рекомендовали не пить много алкоголя и предпочесть спокойный отдых в последние праздничные дни. Кроме того, по словам специалистов, важно после выхода на работу поначалу не требовать от себя слишком многого.

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Также эксперты считают, что просмотр телевизора на каникулах лучше заменить более активным отдыхом. Важно также приступить к восстановлению привычного графика сна за два-три дня до выхода на работу, отмечают они.

Спать днем во время каникул не следует, заявляют специалисты. По их словам, отказ от сна днем позволит избежать чувства подавленности. Тем, кто испытывает трудности при засыпании вечером в преддверии рабочей недели, стоит на ночь принять теплую ванну с натуральными ароматическими маслами, говорят эксперты. По их словам, наиболее эффективными против бессонницы являются масла лаванды, ромашки и нероли.

Ускорить адаптацию к будничному ритму поможет и правильный режим питания, отмечают диетологи. Они обращают внимание на вред от пропуска обеденного перерыва. По словам врачей, своевременное поступление калорий и витаминов поддержит организм во время вынужденной перестройки. При этом, по словам специалистов, есть продукты, от которых организм клонит ко сну. Речь идет о высококалорийной пище и быстрых углеводах.

Инструктор тренажерного зала и специалист по питанию Анастасия Дорофеева рассказала «Аргументам и фактам», что от жестких разгрузочных дней после новогодних каникул стоит воздержаться. Есть риск того, что набранные килограммы уйдут с помощью такого метода, однако быстро вернутся обратно, отметила она.

Доктор медицинских наук, главный семейный врач Санкт-Петербурга Ольга Кузнецова также объяснила, от чего появляется слабость после каникул. Так, по ее словам, она может быть связана с нарушениями электролитного баланса в связи с чрезмерным употреблением алкогольных напитков. Врач рекомендует в таких случаях восполнять содержание калия. Этого можно добиться с помощью употребления ряда продуктов, среди которых бананы и помидоры. Кроме того, важно пить томатный сок и компоты из сухофруктов, а также два литра воды в день, отметила специалист.