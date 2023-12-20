В ГД предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" Дмитрий Гусев обратился к Сергею Собянину с предложением отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве. Он считает, что сэкономленные средства можно будет направить на нужды фронта.

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По словам парламентария, многие регионы страны уже приняли аналогичное решение. Они отказались от проведения масштабных мероприятий и запусков салютов.

"В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты, не чувствую серьезности момента", – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее в Курской области запретили использовать пиротехнические изделия до 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей региона.