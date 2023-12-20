Ученые доказали, что собаки так же радуются праздникам, как и люди
Сотрудники компании ManyPets выяснили, что собаки любят Рождество настолько же сильно, как и их хозяева. Об этом пишет издание Independent.
Владельцы животных, принявших участие в исследовании, отметили, что в рождественскую пору их питомцы больше волнуются и ведут себя энергичнее. Они предполагают, что связано это с большим количеством гостей в доме, ароматом вкусной еды и возможностью играть с упаковочной бумагой, которая остается после подарков. Предположения хозяев подтвердили и исследователи.
«Благодаря их удивительным чувствам и интуиции существует целый ряд причин, по которым собаки наслаждаются Рождеством так же, как и мы», — отмечается в статье.
По словам экспертов, собаки прекрасно улавливают окружающую обстановку и ее изменения, а потому необычные предметы, вроде игрушек на елке или мишуры, пробуждают у них интерес. Кроме того, хоть обычные зимние прогулки и занимают меньше времени, на Рождество с питомцем нередко гуляет вся семья, что позволяет собаке оказаться в центре внимания.