Движение Первых запустило всероссийскую акцию «Российский детский Дед Мороз»

Движение Первых 15 декабря дало старт всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз». Юные участники организации в костюмах Деда Мороза и Снегурочки с благодарностью поздравят тех, кто будет занят на работе в праздничные дни. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в среду, 20 декабря.

— Традиционная акция Движения Первых «Российский детский Дед Мороз» — это возможность подарить праздник тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе, — отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Акция Движения Первых впервые проходит совместно с акцией «Благодарю» и продлится до 13 января во всех регионах страны. Гуров добавил, что юные участники организации поздравят пожарных, врачей, спасателей, а также военнослужащих, курьеров и всех представителей профессий, благодаря которым россияне могут комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи.

Поздравительное мероприятие направлено на популяризацию социально-значимых профессий и специальностей, представители которых исполняют свой профессиональный долг в период новогодних праздников. Вручение подарков взрослым будет проводиться совместно с представителями акций «Благодарю», которые поздравят работников в специализированных учреждениях, работающих с детьми-сиротами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.