Названы места России со сказочной новогодней атмосферой

Эксперты сервиса Tutu.ru составили подборку интересных локаций России, где можно погрузиться в сказочную и новогоднюю атмосферу, а еще повстречаться со сказочными персонажами: Дедом Морозом, Снеговиком, Морозко, Девицей Метелицей и другими. Информация есть в распоряжении издания “Вести Подмосковья”.

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В Вологодской области находится резиденция Деда Мороза - все знают Великий Устюг. Для гостей предусмотрен отель, баня, зоопарк, снегоходы, аттракционы, дом моды. Можно покататься на собачьей упряжке, посетить Великий Устюг с экскурсией и покорить все горки. А в Костроме есть резиденция внучки Снегурочки, где организовываются мастер-классы и спортивные игры.

В Архангельске живет волшебный Снеговик. В его домике туристы узнают о том, как раньше жили поморы, отправляются в интерактивную экспедицию, создают снег и превращают цветы в лед. А в удмуртской деревне Котловка обосновалась Баба-Яга. Рядом протекает речка Яга, поэтому бабушка и выбрала себе такую локацию. Посетителям ее резиденции предлагают сказочные представления, обеды и тематические вечера. В городе Вятские Поляны под Кировом живет Девица Метелица, помощница Дедушки Мороза. В гостях у нее можно ознакомиться с коллекцией шапок сказочных героев, присоединиться к играм и мастер-классам.