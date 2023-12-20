Аналитики назвали цену салата «Оливье» в России

Стоимость «Оливье» с колбасой в этом году повысилась в среднем по РФ на 8,7%, до 205 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

Его приготовление обойдется дороже всего на Чукотке (478 рублей). При этом наименьшая цена на него зафиксирована в Мордовии (около 161 рубля).

Аналитики рассчитали цену за 800 граммов салата.

Подчеркивается, что в России цена набора продуктов для 800 граммов салата увеличилась на 8,7% к ноябрю 2023 года, до 204,83 рубля.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата сообщило, что стоимость салата «Мимоза» в России составит 260 рублей, что на 9% превышает показатель прошлого года.