Россияне рассказали, сколько денег они потратят на празднование Нового года

На празднование Нового года большинство россиян планируют потратить до 30 тыс. рублей — об этом заявили 75% участников соответствующего опроса. Самые значительные траты жителей страны направляют на подарки своим близким, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

© Газета.Ru

На 54% от запланированной к трате в праздники суммы россияне планируют купить еду, алкоголь, фейерверки и украшения к празднику. Причем большинство респондентов рассказали, что стараются делать такие покупки заранее. Так, в ноябре подобные траты совершили 54% опрошенных. Еще 29% делают онлайн-покупки в начале декабря, а оставшиеся — в последний момент.

Самые значительные траты россияне стараются направлять на подарки любимым и детям. Чуть меньшая сумма планируется для покупки подарков родителям, а оставшаяся сумма — бабушкам, дедушкам, друзьям, коллегам и домашним питомцам. При этом идеальным подарком для женщины опрошенные назвали украшения, духи, косметику, гаджеты, для мужчины — аксессуары для авто и гаджеты, косметику и парфюмерию, сумки, галстуки и другое.

Всего в исследовании, проведенном аналитиками «АльфаСтрахования», приняли участие более 1,2 тыс. человек.