От пира викингов до уютного ретро: 11 оригинальных идей для новогодних вечеринок

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Как отметить праздник по-особенному, чтобы задать настроение на весь будущий год, — в материале «Вечерней Москвы».

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«Волшебный Новый год»

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Новый год — пора, когда каждый из нас возвращается в детство. Создайте вечеринку, полную чудес для себя и близких, и неважно, что все уже взрослые. Помещение нужно украсить в стиле любимой сказки или мультфильма. Дресс-код для гостей — сказочные персонажи. Стоит предупредить участников о теме празднования заранее, чтобы они успели купить или сшить костюмы. В конце вечеринки лучший наряд должен получить приз. Развлекать участников мероприятия должен фокусник или специалист по гаданиям на картах Таро.

«Ретро-Новый год»

Вернитесь в прошлое с помощью вечеринки в ретро-стиле. Интерьер, музыка и наряды должны быть в стиле 50-х, 60-х или 70-х годов. Украсьте помещение старыми пластинками, винтажными постерами и фотографиями. Организуйте танцевальное шоу в стиле рок-н-ролла, джаза или диско. А для разнообразия предложите гостям попробовать играть в игры тех времен: лото, домино или настольный хоккей.

«Новогодний караоке-марафон»

Зажигательная музыка и веселые песни — идеальное сочетание для развлечения гостей. Закажите караоке-систему и предложите своим друзьям исполнить любимые хиты. Вспомните какие-то забавные конкурсы или задания, чтобы создать зажигательную атмосферу и расслабить «певцов».

«Зимний пикник»

Приготовьте согревающие напитки, например, глинтвейн или какао, и отправляйтесь с друзьями на свежий воздух — в парк или на крышу с видом на город. Создайте гостям условия для приготовления мяса и овощей на гриле.

«Игра в выживание»

Организуйте атмосферу приключений, где гости будут должны выжить в вымышленном мире постапокалипсиса. Придумайте интересные задания и головоломки, которые они должны будут пройти. Украсьте помещение в соответствующем стиле для полного погружения.

«Гастрономический ужин»

Если вы любите готовить и хотите порадовать друзей, организуйте тематический ужин с изысканными блюдами. Выберите определенную кухню — русскую, итальянскую, японскую, французскую или любую другую. Попросите гостей захватить с собой что-то к столу в заданном стиле: например, банку икры, багет или хамон.

«Пир викингов»

Вечеринка в стиле древних норвегов — звучит захватывающе! Все гости должны облачиться в скандинавские костюмы: кожу и меха. Для атмосферы расставьте по дому свечи. Подготовьте блюда, которые любили есть воины: медовый пирог, свинину на кости и пиво. После трапезы устройте викторину на тему истории викингов, конкурс по стрельбе из лука или битву щитами. Закончите вечер танцами под скандинавские напевы и фейерверком.

«Киновечер»

Пригласите друзей на вечеринку, посвященную их любимым фильмам. Попросите гостей прийти в костюмах персонажей из кино и организуйте просмотр главных шедевров. Украсьте дом по мотивам популярных кинолент, вручите «Оскары» гостям, чьи образы получились наиболее яркими. Не забудьте о кинокулинарии — приготовьте блюда из популярных фильмов, например, баклажанную икру из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» или овсяное печенье Пифии из блокбастера «Матрица».

«Квест»

Гости будут в восторге от квеста, который вы разработаете специально для них. Такая вечеринка точно не будет скучной! Подготовьте серию загадок, головоломок и заданий и разбросайте их по всему дому. Гости должны будут решить их, чтобы найти следующий шифр или улику. Каждая головоломка приведет их к новому этапу или месту вечеринки, где их будут ждать новые задания и призы. Можно создать тематику квеста по любимому фильму или книге.

«Путешествие по вкусам»

На разных столах будут подготовлены блюда и напитки из разных стран мира. Участники смогут пробовать кухни Индии, Японии, Испании, Аргентины и многих других стран. Также можно украсить помещение символами этих государств, расставить флаги и играть национальную музыку.

«Фестиваль света»