Великий Новгород вновь проведет новогоднюю ночь без массовых гуляний и салюта

Новогодняя ночь пройдет в Великом Новгороде без массовых гуляний и праздничного фейерверка, как и годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В новогоднюю ночь в областном центре, как и в прошлом году, не планируется проведение массовых развлекательных мероприятий, а также праздничного фейерверка", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в администрации, 23 декабря в 18:00 на Софийской площади состоится торжественное зажжение огней новогодней елки, а 5 января на железнодорожном вокзале Великого Новгорода состоится встреча поезда Деда Мороза.