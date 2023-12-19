Названы альтернативы новогодней елке

Комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой традиционной праздничной елке. Чем заменить главный новогодний атрибут, подсказала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

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Самым удачным вариантом эксперт издания называет пихту — между ней и елью почти нет отличий. Правда, поставить дерево в доме не получится — придется высадить его на приусадебном участке. Цветы пуансеттии, также известной как «Рождественская звезда», можно нередко увидеть в домах европейцев и американцев. Стоит учитывать, что растению требуется много солнечного света, а температура в квартире не должна опускаться ниже 20 градусов тепла.

Также в качестве альтернативы ели декоратор называет мандариновое и лимонное деревья. Однако растения требуют трепетного ухода, а их плоды созревают дольше полугода. Другой аналог — ардизия. Алые ягоды украсят деревце как раз в канун Нового года. При его выращивании стоит помнить, что растение боится сквозняков и нуждается в подсветке. Широкой популярностью в России пользуется шлюмбергера, или «декабрист». Во время цветения кактус довольно капризен, поэтому трогать и двигать его в этот период Тычино не советует.