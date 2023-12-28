Как отмечать год Зеленого Деревянного Дракона

Символом 2024 года по восточному календарю станет Зеленый Деревянный Дракон. В чем стоит встречать праздник и что приготовить на стол, чтобы порадовать покровителя нового года, разбирался «Рамблер».

Несмотря на то, что в Китае новый лунный цикл начнется 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025-го, в России принято отмечать смену покровителя года уже 31 декабря.

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В китайской культуре считается, что каждый Новый год следует встречать в соответствии с характером его покровителя. Это принесет удачу и подарит защиту от несчастий на все 12 месяцев, напоминает РИА Новости.

Всего в китайском гороскопе 12 символов года. Среди них Дракон идет пятым по счету и считается единственным вымышленным животным. Он является символом мудрости и высшей власти. А родившихся в год Дракона принято считать очень талантливыми.

Главная особенность встречи наступающего года – шум, веселье и большая компания людей. Но перед тем как отправиться в гости или позвать родных и друзей к себе, обязательно проведите ритуал расхламления, советует шаман, астролог Карагай, чьи слова приводит «Московский комсомолец».

Что надеть?

В отличие от своего пушистого предшественника Черного Кролика, примерного семьянина и домоседа, Дракон полон амбиций и жаждет новых впечатлений. Он любит яркие цвета, красивые ткани, огонь и несет с собой перемены.

Для новогоднего застолья лучше всего выбрать яркий наряд из натуральных тканей, дополнив его интересными украшениями. Актуальным камнем для встречи Нового года будет нефрит.

Мужчинам также стоит позаботиться о торжественном образе — классический костюм или простое сочетание брюк и рубашки. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. Более привычные серые, коричневые и темные оттенки можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.

«Не стоит тратить целое состояние на новогодний костюм, будьте благоразумны, можно обойтись красивой маской или галстуком с изображением дракона», — заметил Карагай.

Что приготовить?

Конкретных блюд, которые стоит готовить на новогодний стол, нет. Как нет и запрещенных продуктов. Если в год кролика не стоило ставить на стол крольчатину, то из дракона ничего приготовить невозможно. И для праздника можно выбрать самые любимые блюда, однако важно, чтобы было разнообразие и изобилие.

Предпочтение стоит отдать сложным и интересным закускам. А на горячее обязательно подать мясо. В качестве гарнира отлично подойдут свежие и приготовленные овощи.

Уместны будут и пельмени, и в несколько из них спрячьте по маленькой монетке – Дракон любит приятные сюрпризы.

Украшением новогоднего стола должна стать и ваза с мандаринами и апельсинами. Они являются символами удачи. При этом не стоит ставить на новогодний стол полуфабрикаты. Это может совершенно не понравится покровителю года.

Однако Дракон ничего не имеет против алкогольных напитков на праздничном столе и даже, наоборот, приветствует их. А особенно ему по душе глинтвейн — подогретое вино, приправленное специями, отмечает портал SovetyLI.

Как сервировать стол?

Выбирая скатерть, отдайте предпочтение любимому Драконом красному. Дополнить его могут зеленый и золотой. Золото вообще разрешается вводить в декор и сервировку смелее, чем обычно.

Сервируя стол в год Зеленого Деревянного Дракона, положите на каждый угол стола денежную купюру. Также стоит позаботиться о том, чтобы на столе была хотя бы одна, а лучше несколько свечей, советует Winter Story.