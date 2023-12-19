Названы самые распространенные ошибки при украшении елки на Новый год

Специалисты рассказали, какие ошибки совершают многие при украшении новогодней елки.

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Так, многие хотят выбрать для Нового года самое большое и пушистое дерево. Но здесь важно учитывать, подойдет ли оно по высоте и форме для вашей квартиры. Такой же принцип распространяется и на искусственные ели.

Не стоит вешать на ель все имеющиеся в наличии игрушки. Это приведет к тому, что елка будет казаться перегруженной.

Помимо правильного выбора количества украшений, большую роль играет их размер. Чтобы дерево не выглядело слишком однообразным, лучше подобрать украшения разного размера.

Украшения следует размещать не только на крайних ветках елки. Эксперты советуют начинать украшать с верхушки и постепенно перемещаться к нижней части дерева, передает издание «Профиль».

Главную новогоднюю елку страны высотой в 25 метров в декабре установили на Соборной площади Кремля. На ее монтаж и украшение были потрачены почти 8 миллионов рублей, передает Царьград.