Психиатр назвал плюсы празднования Нового года в одиночестве

Психиатр Рудов назвал плюсы празднования Нового года в одиночестве
Психиатр Виктор Рудов призвал россиян не бояться встречать Новый год в одиночестве. По его словам, в некоторых случаях это может быть даже полезно.
«Отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Так как это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», – отметил эксперт.
По его словам, нужно помнить, что одиночество далеко не всегда равняется депрессии или страданиям. Если человеку комфортно быть с самим с собой, то в этом нет ничего страшного. Психиатр добавил, что называет это «новогодней перезагрузкой». Встреча Нового года в одиночестве поможет отчистить голову, подвести итоги года и выстроить планы на 2024 год.
Также, по словам Рудова, одиночество ни в коем случае не нужно ассоциировать с ощущением ненужности. Если же вы сейчас переживаете не самые лучшие времена, то всегда можно предложить родственникам и друзьям отметить праздник вместе. Врач уверен, что подходящая компания для празднования Нового года обязательно найдется, передает «Общественная Служба Новостей».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам напомнили, какие болезни можно подхватить от новогодней елки. Он также напомнил о случаях аллергии на праздничную елку.