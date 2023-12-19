Психиатр назвал плюсы празднования Нового года в одиночестве

Психиатр Виктор Рудов призвал россиян не бояться встречать Новый год в одиночестве. По его словам, в некоторых случаях это может быть даже полезно.

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«Отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Так как это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», – отметил эксперт.

По его словам, нужно помнить, что одиночество далеко не всегда равняется депрессии или страданиям. Если человеку комфортно быть с самим с собой, то в этом нет ничего страшного. Психиатр добавил, что называет это «новогодней перезагрузкой». Встреча Нового года в одиночестве поможет отчистить голову, подвести итоги года и выстроить планы на 2024 год.

Также, по словам Рудова, одиночество ни в коем случае не нужно ассоциировать с ощущением ненужности. Если же вы сейчас переживаете не самые лучшие времена, то всегда можно предложить родственникам и друзьям отметить праздник вместе. Врач уверен, что подходящая компания для празднования Нового года обязательно найдется, передает «Общественная Служба Новостей».