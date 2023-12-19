Эксперт посоветовал, как подготовиться к автопутешествию в новогодние каникулы

Автолюбителям рассказали, как подготовиться к путешествию на новогодних каникулах

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Как показал недавний опрос МТС Travel около 40% россиян собираются отправиться в новогоднее путешествие на автомобиле. Но к пробегу надо тщательно подготовиться.

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Эксперты от «Южного Федерального» дали несколько советов автолюбителям, о чем следует помнить, собираясь в дорогу во время новогодних праздников.

Необходимо проверить состояние шин. Кстати, а все ли уже поменяли летний комплект на зимний? Помните, важно не только давление в шинах, но и глубина протектора. На зимнем комплекте она должна составлять не менее 4 мм. В противном случае вы рискуете получить «праздничный» штраф от ГИБДД. Кроме этого, увеличивается шанс попасть в ДТП.

Проверьте исправность дворников, они пригодятся, если в дороге вас застанет снег или дождь.

Убедитесь в достаточном уровне антифриза. При необходимости долейте, не откладывайте на потом.

Перед поездкой проведите диагностику аккумулятора. В холодное время года автомобиль заводится сложнее.

Продумайте место в автомобиле, куда можно сложить ценные вещи, чтобы они не привлекли внимание злоумышленников у придорожного кафе, где вы остановились перекусить.

Если вы отправляетесь в путешествие с детьми, подготовьте для них комфортное место, помните о специальных креслах, переноска, ремнях безопасности. Кроме этого, позаботьтесь о том, чтобы в зоне досягаемости ребенка не было инструментов, различных жидкостей, мелких предметов и тп.

Помните, что не следует оставлять автомобиль на плохо освещенных и малолюдных парковках.

Договоритесь с кем-то из близких, чтобы они отслеживали вашу геолокацию. Это необходимо для безопасности. Если в дороге с вами пропадет связь, родные будут знать, где вас начинать искать.