Индекс Деда Мороза вырос в России на 23%

Заказать новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки обойдется россиянам в среднем в 2594 руб. За год средняя стоимость такого подарка выросла на 23%, свидетельствуют данные исследования Tinkoff Data.

В рамках исследования эксперты провели анализ более двух тысяч объявлений от аниматоров перед новогодними праздниками, которые были размещены в открытых источниках и на сайтах «Авито» и «Юла».

Выяснилось, что самый высокий индекс Деда Мороза в городах-миллионниках. В частности, в Москве он за год вырос на 24% и составил 3487 руб. А лидером по приросту индекса стал Краснодар, здесь новогодние поздравления подорожали на 40% с 2108 до 2955 руб.

Дешевле всего заказать поздравление Деда Мороза в Волгограде. Здесь средняя стоимость поздравления составляет 1684 руб.

При этом большинство россиян будут отмечать праздник в кругу семьи и близких: 77% опрошенных заявили о планах встретить Новый год дома.

Аналитики также выбрали пять «популярных» категорий, в которых традиционно россияне активно тратят деньги в канун Нового года и на зимних праздниках: «Алкомаркеты», «Детские товары», «Общепит», «Супермаркеты» и «Такси». Средние чеки в этих категориях 30, 31 декабря и 1 января в 1,2–2,2 раза выше, чем средние чеки за 2022 год.