Названа стоимость новогодней ночи в московском ресторане

Провести новогоднюю ночь в ресторанах Москвы можно по цене от 8 тысяч до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Так, встретить новый год за 8 тысяч рублей можно в заведении в районе Тверской. Посетителям предложат живую музыку, возможность потанцевать под диджей-сеты, посмотреть выступление Деда Мороза и Снегурочки. При этом на момент публикации свободным остался только общий зал — в нем могут разместиться до 20 человек. Работать заведение будет до 5-6 часов утра.

Относительно бюджетно можно провести праздник и в грузинском ресторане в Басманном районе. Стоимость билета составляет 12 тысяч рублей, из которых 6 тысяч составят депозит на новогоднее меню. Праздничная программа начнется в 22:00 и продлится несколько часов. При этом в основном зале места уже закончились, а свободны пока лишь соседние помещения.

Для тех, кто любит традиционную русскую кухню, в ресторане на Большой Дмитровке готовятся представления со скоморохами, национальными играми и конкурсом на лучший костюм. Цена на одного гостя — 21 тысяча рублей. Более дорогой вариант предлагает ресторан рядом с Ростовской набережной. Там будет выступать оркестр веселых Дедов Морозов, кавер-бэнд и рок-группа «Жуки».

«Стоимость взрослого билета на 1 этаже составляет 35 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей это депозит, 10 тысяч программа. На 2 этаже билеты стоят уже подороже — 60 тысяч рублей, стол с видом на сцену обойдется в 50 тысяч рублей. Для детей до 8 лет вход будет бесплатным. Места остались только в дальних залах, там билеты стоят по 40 тысяч рублей», — рассказал сотрудник заведения журналистам.