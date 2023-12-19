Как вызвать новогоднее настроение, рассказала психолог

Тем людям, которые жалуются на отсутствие новогоднего настроения, следует полюбоваться городским новогодним украшением и искрящимся снегом. Вечная суета, в которой мы живем, мало способствует получению удовольствия, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина в беседе с РИАМО.

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По словам эксперта, чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу, на нее нужно обратить внимание: «представить, как обрадуются выбранным подаркам домашние, и испечь вместе с детьми имбирное печенье на елку».

Она добавила, что праздничные представления идут практически повсюду.

«Проживайте каждый неповторимый день с удовольствием, не откладывая радость и счастье на потом – и того, и другого с лихвой хватит», – отметила психолог.

Кроме того, по словам Игониной, людям стоит задуматься над тем, чтобы освободить себе время для отдыха или других важных дел.

Состояние «забегавшейся в колесе белки» и суета никак не принесут расслабленность и новогоднее настроение, подчеркнула специалист.