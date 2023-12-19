Как провести корпоратив весело и не попасть в нелепые ситуации

Бизнес-коуч Ирина Глушкова рассказала, как хорошо провести время на корпоративе

Совсем скоро новогодние праздники, а значит, настало время самых веселых в году корпоративов. Вообще корпоратив – это не просто веселье в честь праздника, а многофункциональное мероприятие, которое позволяет сплотить коллектив, повысить лояльность работников, сформулировать общие цели или, например, подвести итоги года.

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О том, как провести корпоратив приятно и с пользой, в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова.

«Корпоратив даёт руководителю возможность поговорить с сотрудниками о семье, жизненных принципах, личных интересах и ценностях, узнать своих подчинённых поближе. Иногда после корпоратива человек думает о своём шефе: «Надо же, а Иван Иваныч – нормальный мужик! И в горы любит ходить, и яблочный сок любит, и дочка у него, оказывается, такого же возраста, как и у меня». Или: «Иван Иванович лично похвалил и поблагодарил меня за сделку, а еще спросил про мою собаку. Какой начальник внимательный! И я молодец, раз сам Иван Иванович ко мне подошёл и уделил мне время», – отметила Глушкова.

Она подчеркнула, что корпоратив для команды – это время инсайтов, коммуникации, добрых слов и красивых людей, которым очень важно сесть за один стол или побыть в одном пространстве с шефом, обсуждая обычные жизненные ситуации и просто разговаривая о пустяках. Время, проведённое вместе с командой (как и время, проведённое с семьёй или друзьями), дарит самые дорогие моменты в жизни, из которых складывается впечатление присутствия в настоящем и удовлетворения собой.

«Однако порой люди, поддавшись праздничному настроению, совершают на корпоративе поступки, о которых потом жалеют. Например, исполняют откровенный танец под камеры смартфонов. Чтобы не сгорать от стыда после корпоратива, следует придерживаться несколько элементарных правил. Не стоит злоупотреблять алкоголем, перебарщивать с шутками и вспоминать о своих обидах на коллег или начальство. Постарайтесь держаться со всеми приветливо и вежливо. Попробуйте узнать своих коллег получше, спросив их о домашних делах или хобби. Если у вас возникает желание поблагодарить кого-то за совместную работу, не стесняйтесь. Главное, чтобы это звучало искренне и непринуждённо», - рекомендует эксперт.

Кроме того, бизнес-коуч советует участвовать во всех активностях (конкурсы, розыгрыши и так далее). Тем самым можно продемонстрировать свою открытость и позитивный настрой. Но всегда помните, что корпоратив – это часть бизнес-процесса, а не встреча с родственниками или одноклассниками. Во время застолий иногда возникают неловкие паузы. На этот случай, говорит специалист, можно подготовить тост или интересную тему для беседы.