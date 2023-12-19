Россияне рассказали, сколько планируют потратить денег на Новый год

Россияне планируют в среднем потратить на празднование Нового года более 54 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне рассказали, сколько планируют потратить денег на Новый год
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"В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 тысячи 67 рублей", – уточнили в сообщении.

В целом предполагаемые расходы на празднование Нового года выросли на 16 тысяч 399 рублей. Опрос показал, что сильнее всего на бюджет повлияют подарки родным и близким.

Так, в среднем граждане РФ планируют приобрести подарки на 21 тысячу 846 рублей (+ 6 662 к 2022 году). Между тем туристические поездки и культурно-развлекательные мероприятий обойдутся в 20 тысяч 467 рублей (+ 6 090 к 2022 году).

При этом на новогодний стол граждане планируют потратить 11 тысяч 754 рубля (+ 3 648 к 2022 году). Отмечается, что 91% опрошенных сказали, что редко или никогда не сталкиваются с перееданием.

Ранее сообщалось, что порядка 31% россиян планируют накрыть новогодний стол на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Основной статьей расходов стала икра (28%).

До этого исследование показало, что москвичи планируют потратить на новогодние каникулы 23 тысячи рублей. По данным аналитиков, в целом финансовым планированием чаще занимаются женщины (38%), чем мужчины (31%).

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ВЦИОМ