Россияне рассказали, сколько планируют потратить денег на Новый год

Россияне планируют в среднем потратить на празднование Нового года более 54 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В сумме средние планируемые затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум и составили 54 тысячи 67 рублей", – уточнили в сообщении.

В целом предполагаемые расходы на празднование Нового года выросли на 16 тысяч 399 рублей. Опрос показал, что сильнее всего на бюджет повлияют подарки родным и близким.

Так, в среднем граждане РФ планируют приобрести подарки на 21 тысячу 846 рублей (+ 6 662 к 2022 году). Между тем туристические поездки и культурно-развлекательные мероприятий обойдутся в 20 тысяч 467 рублей (+ 6 090 к 2022 году).

При этом на новогодний стол граждане планируют потратить 11 тысяч 754 рубля (+ 3 648 к 2022 году). Отмечается, что 91% опрошенных сказали, что редко или никогда не сталкиваются с перееданием.

Ранее сообщалось, что порядка 31% россиян планируют накрыть новогодний стол на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Основной статьей расходов стала икра (28%).