Россиянам дали совет, как сэкономить при подготовке новогоднего стола

За две недели до Нового года можно обратить внимание на акции по продаже красной икры к праздничному столу, заявила в эфире телеканала «МИР 24» маркетолог Екатерина Дворникова.

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По словам эксперта, в ряде сетевых магазинов идет акция по снижению цены на этот деликатес. Покупая его сейчас, можно сэкономить семейный бюджет. Также, по словам маркетолога, заранее можно приобрести продукты с длительным сроком годности: алкоголь, консервы, в том числе зеленый горошек и кукурузу, майонез, подсолнечное масло.

При этом Екатерина Дворникова не рекомендует сейчас запасаться колбасными и мясными нарезками, а также сырыми, в том числе замороженными, мясом и рыбой.

«Если хочется побаловать себя вкусным столом, то лучше съездить на рынок и посмотреть, где продают не замороженные продукты. Там можно все посмотреть, понюхать, а что-то и попробовать. Некоторые хозяйки покупают на рынке красную рыбу и сами ее солят, – она хорошо хранится», – отметила эксперт.

Не стоит, по ее мнению, заранее покупать овощи и фрукты, потому что срок годности у них не очень большой. Эксперт советует приобретать такие товары не более, чем за три-пять дней.

«Чем более заблаговременно мы покупаем продукты, тем менее вкусными они становятся. Сейчас и производители, и ритейлеры не прогнозируют каких-то перебоев с поставками продуктов. По ценам тоже не будет взрывного роста. Прогнозируется, что увеличение цен будет происходить плавно, и максимум к Новому году оно составит 10-15%», – заявила Екатерина Дворникова.