Психолог рассказала, как снизить траты при выборе подарков

"Не стоит откладывать покупку подарков на последний день. Когда времени остается в обрез, то человек начинает тревожиться и спешить, скупая все подряд, но не то, что хотел на самом деле", – посоветовала она. Также эксперт рекомендовала для начала составить список и спланировать, что конкретно человек будет дарить членам семьи, коллегам, друзьям. Если в каком-то из коллективов не принято дарить подарки, то нужно ограничиться только теми, кому действительно хочется сделать приятно. "Не стоит брать на себя лишние обязательства, создавая дополнительные траты", – уверена она.