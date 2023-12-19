Россиян предупредили о главной опасности новогоднего застолья

Новогоднее застолье может вызвать у здоровых людей аритмию, а также спровоцировать инфаркт, инсульт и даже внезапный летальный исход. Об этой опасности предупредила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина в посте в своем Telegram-канале.

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Драпкина отметила, что нарушения сердечного ритма у людей, которые никогда не жаловались на сердце, называют синдромом праздничного сердца. По ее словам, подобное состояние, как правило, быстро проходит, но в некоторых случаях оно грозит инсультом, инфарктом и даже внезапным летальным исходом.

«Эпизоды обычно ощущаются как учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца, боль или давление в груди, слабость, реже одышка и головокружение», — перечислила симптомы терапевт.

Драпкина отметила, что в большинстве случаев синдром праздничного сердца возникает из-за совокупности нескольких факторов: стресса, обилия жирной и соленой пищи, потребления кофеина. Главным же провокатором аритмии врач назвала алкоголь. По ее словам, этиловый спирт оказывает токсическое действие на нервную систему и мышечные клетки сердца кардиомиоциты и тем самым нарушает нормальный сердечный ритм.

Чтобы предотвратить аритмию после праздника, Драпкина посоветовала 31 декабря полноценно позавтракать и пообедать, чтобы не переедать во время застолья в новогоднюю ночь. Также она указала, что нежелательно пить алкоголь и лекарства от похмелья. По ее словам, эти препараты увеличивают нагрузку на сердце.