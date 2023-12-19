Россияне назвали самые важные предновогодние хлопоты
Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61 процент) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году.
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68 процентов) и 25-34 лет (63 процента).
Опрошенные назвали самые распространенные занятия перед Новым годом. Так, 62 процента респондентов осуществляют закупки перед праздниками: подарки, украшения, еда. Тридцать один процент выделяют время на украшение елки и генеральную уборку дома. Около 20 процентов опрошенных занимаются планированием каникул, 19 процентов постановкой целей на следующий год, 14 процентов выбирают новогодний образ. Тринадцать процентов выделяют время для рефлексии по итогам уходящего года, передает «Радио 1».
Нужно стараться планировать выполнение работы так, чтобы оставалось время на отдых — это поможет избежать предновогоднего эмоционального выгорания. Такой совет дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.