Первый канал в новогоднюю ночь покажет шоу с хитами 2010-2020 годов

Первый канал покажет шоу, в котором прозвучат более 70 хитов 2010-2020 годов, в новогоднюю ночь. Будут песни Shaman, Димы Билана , Елки , Клавы Коки, Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, Григория Лепса , Ларисы Долиной, Пелагеи, Юрия Антонова и других, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Новогодняя ночь на Первом - "10 лет спустя". 31 декабря до и после боя курантов, начало в 23:00", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, шоу "10 лет спустя" - это хит-парад песен 10-х и начала 20-х годов. Для его телевизионной версии было отобрано более 70 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер-шоу и делался детальный постпродакшн с 3D-графикой.