Ксения Собчак посоветовала есть мини-пиццу на Новый год, чтобы не потолстеть

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, какое блюдо новогоднего стола не испортит фигуру. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак назвала блюдо для новогоднего стола
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Ксения Собчак отправилась на один из корпоративов и показала легкую закуску.

«Ребят, ну я нашла формат, чтобы не набрать вес перед новогодними на всех этих мероприятиях — мини-пицца», — написала Собчак.

В ноябре Ксения Собчак показала интерьер спальни. Журналистка сделала редкое фото из кровати. Она показала спальню: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.

На днях Ксения Собчак вышла на публику с мужем Константином Богомоловым. Для вечера она выбрала образ с длинной юбкой, жакетом из кожи и водолазкой. Образ дополнили золотые сапоги и стеганая сумка. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Пользователи соцсетей отметили изысканность стиля журналистки.

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