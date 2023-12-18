Собчак назвала блюдо для новогоднего стола

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала, какое блюдо новогоднего стола не испортит фигуру. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Ксения Собчак отправилась на один из корпоративов и показала легкую закуску.

«Ребят, ну я нашла формат, чтобы не набрать вес перед новогодними на всех этих мероприятиях — мини-пицца», — написала Собчак.

В ноябре Ксения Собчак показала интерьер спальни. Журналистка сделала редкое фото из кровати. Она показала спальню: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.