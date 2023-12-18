Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Москвичам, скорее всего, следует ждать оттепели под конец старого, 2023 года и начало нового, 2024-го. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

© Lenta.ru

Она рассказала, что потепление в Москве продержится до конца этой недели, затем в столицу вернутся холода. По ночам на неделе температура будет держаться около нуля и опускаться немного ниже, днем москвичей ждет плюсовая температура. Насколько продолжительным будет период похолодания, в настоящее время сказать сложно, отметила синоптик.

По данным долгосрочного прогноза, период морозной погоды наступит с 28 и 29 декабря, однако он будет недолгим. В настоящий момент точно неизвестно, какой будет температура на конец старого и начало нового года — положительной или отрицательной. Но наиболее вероятно, что в Москву вернется оттепель, считает эксперт.

Она также заверила, что за период предстоящей оттепели весь снег в столице не растает. Максимум в предстоящую неделю его высота снизится на 15 сантиметров, однако это произойдет за счет его уплотнения, а не таяния. Для того, чтобы снег таял, необходимо, чтобы температура была положительной на протяжении полных суток.