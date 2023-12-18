Диетолог предложила вариант полезного меню для новогоднего стола

Майонез для заправки салатов к новогоднему столу можно заменить на сметану или натуральный йогурт, чтобы сделать меню более полезным. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Помимо этого, в оливье можно добавить меньше картофеля и больше горошка, предложила эксперт.

«Можно добавить яблоко. Есть рецепты с кислым яблоком, это очень пикантно. Колбасу заменить на куриную грудку. Или многие делают оливье с крабом. А в селедку под шубой картошка не нужна. Морковь, свекла, яблоко, малосоленая сельдь, нежирная сметана — получается даже вкуснее», — продолжила диетолог.

На горячее врач посоветовала запечь рыбу с овощами или приготовить нежирную курицу на гриле. В качестве десерта подойдут сорбеты, пастила или мармелад без сахара.

«Для полезного новогоднего стола подойдут фруктовые и овощные салаты, муссы», — заключила Соломатина.