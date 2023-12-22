Эксперт рассказал, как купить надежную новогоднюю гирлянду

В преддверии Нового года и Рождества в России учащаются случаи пожаров из-за замыкания электропроводки, причиной которого становятся некачественные гирлянды. Генеральный директор ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехники «Честная позиция» Владимир Кашкин рассказал «Комсомольской правде», как выбрать качественное и безопасное новогоднее украшение.

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Эксперт отметил, что неподготовленному человеку будет сложно отличить качественное электротехническое изделие от некачественного — в основном предъявляемые требования проверяют в лабораторных условиях. Однако несколько параметров, на которые нужно обязательно обращать внимание, все-таки есть.

В первую очередь следует проверить наличие у продавца сертификата на продукцию. Новогодние гирлянды подлежат обязательной сертификации и товар без нее покупать нельзя.

Также на изделии должна быть маркировка. Ей помечают все провода с интервалом примерно в метр. В ней указывают, что это за провод, какого он сечения, на какую мощность рассчитан. Маркировка обязательно должна содержать знак Евразийского союза.

Не менее важна цена и точка продажи. Стоимость гирлянды зависит от различных факторов, однако если изделие сильно дешевле аналогов, то стоит задуматься, на чем сэкономил производитель. Покупать украшение лучше в крупных сетевых магазинах, а не на рынках.