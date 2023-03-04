Метеоролог Леус рассказал, что снег в Москве продлится до 5 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снег продлится в столичном регионе до воскресенья, 5 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Снег, то ослабевая, то вновь усиливаясь продлится в регионе до утренних часов воскресенья, — сообщил синоптик.

Он также добавил, что позднее циклон под названием «Аскан» постепенно уйдет на восток, вследствие чего осадки будут небольшими.

Температура воздуха в свою очередь незначительно опустится, достигнув отметки на термометрах в минус один градус, а воскресенье будет держаться около нуля, написал Леус в своем Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в эти выходные.