Метеоролог Леус рассказал, что снег в Москве продлится до 5 марта

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снег продлится в столичном регионе до воскресенья, 5 марта.
— Снег, то ослабевая, то вновь усиливаясь продлится в регионе до утренних часов воскресенья, — сообщил синоптик.
Он также добавил, что позднее циклон под названием «Аскан» постепенно уйдет на восток, вследствие чего осадки будут небольшими.
Температура воздуха в свою очередь незначительно опустится, достигнув отметки на термометрах в минус один градус, а воскресенье будет держаться около нуля, написал Леус в своем Telegram-канале.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в эти выходные.
Кроме того, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» сообщила, что на протяжении следующей недели в столице ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Она также добавила, что период оттепели придется как раз на праздничный день, 8 марта.