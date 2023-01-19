Самыми популярными новогодними подарками россиян стали гаджеты и продукты

Спрос на покупки в предновогодние недели традиционно один из самых высоких в году. Самым популярным подарком для коллег в 2022 году стали сладости, а для близких – электроника. Чаще всего сотрудникам выбирали подарки стоимостью до 1 000 рублей, а родным – до 3 000. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co и электронного кошелька ЮMoney.

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Электроника – в тренде среди подарков

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По данным опроса Rambler&Co и ЮMoney, 23% респондентов купили себе в качестве подарка на Новый год электронику (наушники, игровые приставки, смартфоны, планшеты и т.д.). 15% приобрели мелкую бытовую технику, 14% – посуду и кухонные принадлежности. 11% пришлось на крупную бытовую технику и также 11% – на путешествие мечты. Долгожданным подарком для каждого десятого (10%) стали ювелирные украшения, а для 9% – покупка квартиры, дома или дачи. Остальные 7% сделали выбор в пользу автомобиля.

Чаще всего коллегам дарят сладости и алкоголь

Своим коллегам 23% респондентов дарили сладости и продукты к празднику, а алкоголь – 15%. Сувениры с символом года выбрали 10%, календарь или ежедневник – 9%, косметические и гигиенические средства – 8%, новогоднюю атрибутику (гирлянды, елочные украшения и т.д.) – 6%. Парфюмерию предпочли 4%, как и кухонные принадлежности и посуду. На одежду пришлось 5%, а на книги и настольные игры – 3%. А 13% опрошенных не знают, что именно им преподнесли коллеги, так как сразу передарили подарок.

Большинство (51%) на работе дарили подарки коллегам по отделу, 16% выделили отдельно девушку или мужчину, к которым есть симпатия. Начальника порадовали 12% опрошенных, а топ-менеджмент – 2%. Остальные 19% играли в Тайного Деда Мороза.

Коллегам подарки до 1 000 рублей, а близким – до 3 000

На новогодние подарки для близких 31% потратили до 3 000 рублей, 23% – более 15 000 рублей. У 15% расходы составили от 4 000 до 6 000 рублей, у 11% – от 7 000 до 10 000 рублей, у 6% – от 11 000 до 15 000 рублей. 14% решили вообще не тратиться на презенты.

Большинство опрошенных (35%) выбрали новогодние подарки для коллег стоимостью до 1 000 рублей. 17% – от 2 000 до 3 000 рублей, 10% – от 4 000 до 6 000 рублей, 9% россиян потратили более 15 000 рублей. 4% предпочли подарки стоимостью от 7 000 до 10 000 рублей, 2% – от 11 000 до 15 000 рублей. Не покупали подарки 23% респондентов.

Предновогодние расходы в декабре 2022 года у 36% респондентов были меньше, чем в прошлом, а 29% потратили примерно столько же. У 35% опрошенных расходы оказались больше.

Где покупают новогодние подарки

Торговые центры стали самым популярным местом для покупок новогодних подарков, в них пришли 36% опрошенных. Интернет-магазины выбрали 26%, маркетплейсы – 16%, маркеты – 9% и новогодние ярмарки – 4%. Подарок своими руками сделали 9%.

Цена товара или размер скидки важнее кешбэка

При новогодних покупках лишь для каждого пятого (20%) было важно начисление кешбэка, а 2% даже специально искали предложения с повышенным кешбэком. Для 23% оказались важнее цена товара или размер скидки. Большинство (55%) совершало покупки, не обращая внимания на наличие кешбэка.

Банковскими картами за новогодние подарки расплатились 70% респондентов. Наличными воспользовались 22%, SberPay – 3%, электронным кошельком – 2%. QR-код, счет, выставленный в мессенджере или соцсети, а также другие pay-методы выбрали по 1% опрошенных.

В качестве подарка выбирают путешествия, украшения и одежду

Коммерческий директор финтех-компании ЮMoney Дмитрий Кармишин:

«Путешествия всегда были популярным новогодним подарком для близких. Пользователи стали выбирать поездки по России, туры на несколько дней и городские экскурсионные маршруты. В декабре прошлого года число покупок таких туров выросло в 8 раз, по сравнению с декабрем 2021 года, а обороты компаний, продающих туры через ЮKassa, увеличились в 2,5 раза. Средний чек сократился на 68%, до 4 346 рублей. Количество оплаченных бронирований в отелях выросло на 56%, а их обороты – на 32%. Средний чек сократился на 16%, до 10 314 рублей».

Спросом пользовались и ювелирные украшения. Количество покупок увеличилось в 4,2 раза, а обороты онлайн-магазинов – в 5 раз. Средний чек вырос на 20% и составил 4 759 рублей.

Об исследовании