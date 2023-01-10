Как вернуть или обменять подарки в магазине

Что нужно, чтобы обменять или вернуть подарок в магазин и на каких условиях это возможно сделать – рассказывает «Федерал Пресс».

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«Потребителю предоставлено право обменять товар в течение 14 дней, не считая дня покупки, непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен», – сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Отсутствие чека при этом не является причиной для того, чтобы отступить от своего коварного плана. Можно сверить данные камер видеонаблюдения. Но в этом случае стоит признаваться, что подарок, который сделал вам человек, вы захотели сдать обратно. Если оплата совершалась с помощью карты, деньги после возврата поступит на этот же счет.

Что касается обмена, товар можно вернуть на законных основаниях даже по причине того, что он разонравился. Или не подошел по цвету, фасону, размеру и так далее.

В этом случае обмен можно совершить в течение срока гарантии. Если она не установлена продавцом, можно вернуть товар в течение 2 лет с момента получения. Захватите с собой гарантийный талон, в идеале чек. Или возможно ссылаться на показания свидетелей.

Важно помнить о сохранении потребительских качеств товара, если подарок впоследствии окажется в магазине. Товар без брака можно вернуть в течение 14 дней. Проверьте, чтобы продавец зафиксировал состояние вашего подарка при вас в письменном виде. Для совершения возврата необходим паспорт и чек.