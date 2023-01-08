Психолог посоветовал, как войти в рабочий ритм после новогодней недели

Новогодние праздники – это шумные праздничные гуляния, килограммы съеденного оливье и «Ирония судьбы», пересмотренная не один раз, катание на коньках и горках, возможность насладиться атмосферой всеобщего торжества в семейном кругу. К сожалению, у них есть существенная отрицательная черта – они когда-то заканчиваются. Влиться в рабочий процесс после череды праздничных дней порой бывает непросто. В психологии даже существует такой термин – «постпраздничный синдром». В первый рабочий день многие испытывают вялость, апатию, нехватку сил, сонливость и порой даже гнев. Все это крайне негативно сказывается на работоспособности.

Универсального рецепта для возвращения в рабочий ритм не существует. Это все равно что говорить о волшебной пилюле от всех болезней. Ведь кто-то хорошо отдохнул за новогодние праздники и готов с легкостью ворваться в рабочий режим, а для кого-то первые дни нового года были бесконечной чередой поездок по родственникам и попыткой переделать все домашние дела. Некоторые же и вовсе отключились от работы всего на пару дней. Как без стресса войти в рабочий режим и чего категорически делать нельзя? В тонкостях психологии разбирался «ФедералПресс».

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Способы быстро вернуться к работе

правильное питание: при его отсутствии организм испытывает стресс;

распорядок дня: в последние дни следует наладить режим;

не бросать спорт: не забывать о тренировках и других активностях даже на каникулах;

включаться постепенно: не стараться переделать все дела сразу в первый рабочий день после отдыха;

зарядиться положительными эмоциями: на обеденном перерыве вспомнить о новогодних каникулах, зарядив себя и других положительными эмоциями;

заняться планированием: это не только полезно, но и воодушевляет, помогает поверить в себя и дополнительно мотивировать на действия;

добавить новизны: немного изменить имидж или рабочее место (даже если это будет какая-нибудь безделушка).

Психологи также напоминают, что новыми могут быть не только вещи, но и эмоции. К примеру, какие-нибудь новости, которыми хочется поделиться с коллегами, будь то долгожданный подарок, поход на елку с ребенком, поездка за город и на каток, идеальное свидание или рекорд по просмотренным фильмам и прочитанным книгам.

Магистр психологии Андрей Смирнов уверен, что лучший способ прийти в себя после новогодних праздников – не перебирать с алкоголем и едой во время отдыха.

«Помимо застолий полезно во время праздников совершать пешие прогулки на природе, гулять по городу и заниматься чем-то приятным. А если перебор все же случился, то денек-другой полезно посидеть на разгрузочной диете и пить больше воды или чая», – уверен психолог.

Как не впасть в депрессию?

Почему же так сложно вернуться после праздников к рабочим будням? На это, по мнению психологов, влияет резкое снижение уровня гормонов счастья, а отсюда – хандра. Порой жизнь после череды праздничных дней разделяется на «до» и «после»: подготовка к празднику и безудержное веселье довольно сильно изматывают. Тело вроде как на работе, а вот мысли – в беззаботном времени, когда не нужно заводить будильник и можно пробыть в пижаме целый день.

Тяжелее всего, по мнению психологов, приходится тем, кто работает из дома. Они дали ряд рекомендаций:

1. Начните с чистого листа: каникулы дают возможность увидеть свои истинные желания и понять, чего на самом деле вы хотите от карьеры;

2. Готовьтесь к выходу на работу заранее: пока есть время, стоит неспеша проверить почту, подготовить важные бумаги, пройтись по магазинам и психологически настроиться на трудовые будни;

3. Запишите свои мысли: растянуть удовольствие от праздника помогут записи о наиболее приятных событиях, можно перечитывать их, когда становится грустно;

4. Балуйте себя: несмотря на окончание праздников, не стоит забывать покупать себе новинки и чаще встречаться с родными и друзьями, а не только в Новый год;

5. Сохраните воспоминания: можно распечатать любимую новогоднюю фотографию или установить ее себе в качестве заставки на телефон;

6. Не усугубляйте ситуацию: стоит не кутаться в плед после работы, а напротив, чаще выходить на свежий воздух.

По словам психологов, обычно хандра после затяжных праздников сопровождается симптомами тревожности. Это бессонница, упадок сил, раздражительность, трудности с концентрацией, подавленность, грусть и меланхолия. Проходит это довольно быстро, но если депрессивное состояние затянулось более чем на две недели, обратитесь за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту.

Правило трех «НЕ»

Психологи уверены, что НЕЛЬЗЯ все праздники есть оливье, пить шампанское и смотреть телевизор. Лучше найти время и сходить в театр, погулять, посетить выставку или спеть в караоке. Угождать кому-то, забывая о своих желаниях, тоже НЕЛЬЗЯ. Не надо думать только о том, как быть хорошей подругой или правильной женой. Следует подумать о себе и о том, что лично вам может быть интересно.

Наконец, НЕЛЬЗЯ винить себя в том, если что-то не получилось. К примеру, корить себя за пару набранных лишних килограммов или сорванные планы. Все уже случилось, но вполне реально мобилизовать силу воли и все в корне изменить.

Врач-психотерапевт Марина Маркатун в разговоре с «ФедералПресс» отметила, что все зависит от того, как человек относится к работе, поскольку кто-то ждет праздников, чтобы отдохнуть и расслабиться, а кто-то, напротив, считает дни до того момента, когда праздники наконец закончатся.

«У людей, кто любит свою работу, длинный перерыв порой вызывает раздражение. Им я бы посоветовала за пару дней до окончания праздников начинать составлять рабочие графики, готовить одежду и так далее. Тем, кому сложно входить в рабочий режим, я бы советовала хорошо проструктурировать новогодние праздники, чтобы они были яркими и запоминающимися. Можно даже составить список важных и приятных дел. Важно, чтобы это были те дела, которые приносят удовольствие. Если, например, запланировали собрать шкаф, то после этого обязательно должна быть награда. Структурированность не даст человеку выпасть из ритма. Человек будет испытывать чувство удовлетворенности от того, как он отдохнул», – уверена врач-психотерапевт.