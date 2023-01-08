Раскрыты самые популярные у россиян новогодние приметы

«Четверо из десяти россиян верят в новогодние приметы. 11 процентов россиян ежегодно загадывают желание под бой курантов, пять процентов — выпивают бокал шампанского. Четыре процента опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для четырех процентов необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений», — говорится в сообщении.

Еще два процента верят в то, что их желание сбудется, если написать его на бумажке, затем сжечь ее, бросить оставшийся пепел в бокал шампанского и выпить его до дна. Один процент россиян обязательным новогодним ритуалом считает просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрических гирлянд. Один из 100 россиян встречает новый год только в новой одежде.