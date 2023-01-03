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46 минут назад

Перечислен порядок действий при выбросе живой ели из квартиры

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Порядок действий, при котором живую ель можно быстро собрать в квартире, а затем выбросить был перечислен в материале ТАСС.

Перечислен порядок действий при выбросе живой ели из квартиры
Фото: Freepik / senivpetroFreepik / senivpetro

«Прежде всего расстелите вокруг ели большую простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки, которые обязательно появятся в процессе выноса елки. После этого можно снимать с дерева игрушки, лампочки и мишуру», — говорится в сообщении.

Если елка небольшого размера, ее можно целиком запаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем. С большого дерева стоит сначала спилить ил срезать ветки, а затем их вместе со стволом также сложить в мусорные пакеты. Иголки от дерева с пола можно собрать с помощью липкой стороны скотча.

Со 2 января до конца февраля 2023 года в столице будут работать 583 пункта приема хвойных деревьев. Акция «Елочный круговорот» проводится уже в течение восьми лет. Полный список пунктов приема хвойных деревьев будет опубликован на интерактивной карте на портале Открытых данных data.mos.ru или на карте официального сайта акции елочный-круговорот.москва.

Переработанные ели в дальнейшем используются для подсыпки в вольерные комплексы, обустройства экологических троп, в качестве корма для животных, подсыпки деревьев и облагораживания дорожек.

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