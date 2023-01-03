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1 час назад

Названы главные татарские традиции встречи Нового года

Мослента

Главные татарские традиции встречи Нового года назвали «Мосленте» художественный руководитель Татарского культурного центра в Москве Ильдар Шигапов и руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» Радиф Яваев. Несмотря на то, что в исламе есть только два праздника —Курбан-байрам и Ураза-байрам, религия не входит в противоречие со светскими праздниками.

Названы главные татарские традиции встречи Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шигапов и Яваев отметили, что в последние годы жители Татарстана все чаще отказываются от алкоголя в праздник из-за религиозных предписаний. В остальном новогодняя ночь в республике проходит так же, как и у остальных россиян. «Новый год и у нас — семейный. Конечно, бывает, что кто-то остается один в этот день, но, скорее, это досадное исключение из правил. Мы всегда стараемся собраться и отметить этот праздник со своими родственниками за одним большим столом», — рассказали собеседники «Мосленты».

«И если говорить о традициях татарских новогодних елок, то, помимо Кыш-бабая и Кар-казы, в этих представлениях всегда участвуют герои татарских сказок», — отметили герои интервью. Часто героями национальных сказок становятся привычные для россиян животные — зайцы, волки и лисы. В конце новогодних елок дети, как и везде, получают подарки.

Ранее аналитики выяснили любимые новогодние традиции россиян. Больше всего респондентов отметили, что в праздник им нравится собираться с родными и друзьями.

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