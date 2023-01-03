Назван способ избежать набора веса в новогодние праздники

"Поэтому, если человек не хочет набрать лишние килограммы в праздники, но намерен сидеть за столом, он все равно лишнее наберет. <...> Если человек в праздничные дни находится постоянно в движении, например катается на горках, лыжах, санках и так далее, то, конечно же, он наберет вес меньше, чем те люди, которые неподвижно сидят за столом", – рассказала она.