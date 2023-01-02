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11 минут назад

Известная телеведущая раскрыла рецепт любимого новогоднего напитка

Мослента

Рецепт своего любимого новогоднего напитка раскрыла в личном Telegram-канале известная телеведущая Елена Летучая.

Елена Летучая раскрыла рецепт любимого новогоднего напитка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мой самый любимый новогодний напиток — это глинтвейн. Я готовлю его сама, не пользуюсь покупными и особенно порошкообразными добавками!» — заявила она.

Летучая рассказала, что обязательные ингредиенты ее любимого напитка — это красное сухое вино, гвоздика, корица, кардамон, бадьян, душистый перец, мускатный орех, цедра апельсина и сухофрукты (изюм — для сладости, а также чернослив).

В свой домашний глинтвейн она также добавляет мед, имбирь и чабрец, но их рекомендует использовать по желанию.

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«Не кипятить! Только нагреть! Обязательно настоять!» — посоветовала телеведущая.

Ранее рецептом «полезного» салата оливье поделилась известная спортсменка и телеведущая, супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. По ее мнению, популярное новогоднее блюдо незаслуженно попало в стоп-лист многих диетологов.

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