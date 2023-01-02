В Москве открылись пункты приема новогодних елок

«Если елка начала сыпаться, могут и 2-го числа принести, поэтому хорошо, что со 2 января начали акцию. Кроме того, люди могут принести ели и в магазины — Leroy Merlin, «Ашан», OBI, которые продавали елки у себя на территории. Здорово, что это происходит централизованно, что такая логистика в Москве. С каждым годом количество людей, которые принимают участие акции, растет, притом очень хорошо растет. Сначала это была пара тысяч, а сейчас несколько десятков тысяч елок за весь период собирают. Елки дальше дробят в щепу и делают обсыпки в парках, могут использовать как удобрение на плантациях, где выращивают чернику или голубику, потому что такая кислая среда для них подходит. Когда вы будете сдавать елку, то вы можете елку поместить в пакет или разрезать секаторами, чтобы меньше места занимала, и частями принести на пункт приема. Все равно, в каком виде она приедет на пункт приема, главное, что она не будет занимать место в контейнере во дворе. Лучше снять дождики и украшения, но если вдруг что-то запуталось, это в процессе дробления все равно сепарируется».