В Москве открылись пункты приема новогодних елок

В Москве стартовала традиционная ежегодная акция «Елочный круговорот». До 26 февраля в столице будут работать 600 точек, куда можно сдать дерево для утилизации.
Организованную утилизацию елок проводят с 2016 года. Хвойные принимают на специализированных пунктах бесплатно. Единственное условие — елки нужно предварительно очистить от мишуры и украшений и после этого доставить до пункта приема собственными силами. Комментирует эксперт по раздельному сбору и переработке отходов Валерия Коростелева:
Валерия Коростелева, эксперт по раздельному сбору и переработке отходов:
«Если елка начала сыпаться, могут и 2-го числа принести, поэтому хорошо, что со 2 января начали акцию. Кроме того, люди могут принести ели и в магазины — Leroy Merlin, «Ашан», OBI, которые продавали елки у себя на территории. Здорово, что это происходит централизованно, что такая логистика в Москве. С каждым годом количество людей, которые принимают участие акции, растет, притом очень хорошо растет. Сначала это была пара тысяч, а сейчас несколько десятков тысяч елок за весь период собирают. Елки дальше дробят в щепу и делают обсыпки в парках, могут использовать как удобрение на плантациях, где выращивают чернику или голубику, потому что такая кислая среда для них подходит. Когда вы будете сдавать елку, то вы можете елку поместить в пакет или разрезать секаторами, чтобы меньше места занимала, и частями принести на пункт приема. Все равно, в каком виде она приедет на пункт приема, главное, что она не будет занимать место в контейнере во дворе. Лучше снять дождики и украшения, но если вдруг что-то запуталось, это в процессе дробления все равно сепарируется».
Традиционная новогодняя акция по сбору елок, сосен и пихт стартовала и в Московском зоопарке. Хвойные деревья станут для животных новой игрушкой или полезным лакомством. Однако зоопарк принимает только нераспроданные елки от компаний, не от частных лиц. Елки, которые украшали дома, могут быть опасны для животных.