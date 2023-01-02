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15 минут назад

Нарколог назвал способ предотвратить запой на новогодних праздниках

Мослента

Способ предотвратить запой на новогодних праздниках в разговоре с «Мослентой» назвал врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

Нарколог назвал способ предотвратить запой на новогодних праздниках
Фото:  Louis Hansel / Unsplash Louis Hansel / Unsplash

«Если мы говорим о зависимом человеке, то полный запрет приема алкоголя тут не сработает. Намного эффективнее будет четко договориться об определенном объеме алкоголя, который ему позволено употреблять. Здесь важен чуткий контроль», — пояснил специалист.

Всем остальным врач рекомендовал соблюдать временные паузы между дозами. Если человек употребляет 50 миллилитров крепкого алкоголя, то в течение часа в здоровом организме это количество алкоголя практически полностью перерабатывается, рассказал собеседник издания.

Петров порекомендовал пить алкоголь исключительно на сытый желудок, а между приемами напитков обязательно двигаться — выходить на улицу или танцевать, если речь идет о застольях.

Также, по словам нарколога, желательно не смешивать газированные и очень сладкие напитки с крепким алкоголем, так как сахар усиливает не только опьянение, но и похмелье.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците популярного алкоголя.

Новый год 2023,Общество,Даниил Петров,
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