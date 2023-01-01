Психолог объяснил, как начать новую жизнь с Нового года

Евгения Морозова, психолог Клиники доктора Исаева, дала несколько советов для тех людей, которые хотели бы на фоне наступления Нового года изменить свою жизнь. Об этом пишет

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Мослента.

По словам специалиста, для начала следует тщательно проанализировать успехи и неудачи года прошедшего. И потом определиться, что следует взять в новую жизнь из старого опыта.

Далее нужно поставить себе цели, которых хочется достичь. При этом очень подробно расписать те шаги, которые помогут это сделать.

«Большая ошибка заключается в том, что иногда мы думаем, что цель, которую мы хотим воплотить в реальность, сама по себе придет в нашу жизнь. Но это не так, это путь, который нужно прописать и действовать согласно плану», — указала психолог.

Столь же тщательно нужно выявить свои внешние и внутренние ресурсы. Внешние – это то, кто нас окружает, кто может помочь. Внутренние – свой жизненный опыт, свои силы, свои знания и умения.