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25 минут назад

Психолог объяснил, как начать новую жизнь с Нового года

Ирина Лебедева

Евгения Морозова, психолог Клиники доктора Исаева, дала несколько советов для тех людей, которые хотели бы на фоне наступления Нового года изменить свою жизнь. Об этом пишет

Психолог объяснил, как начать новую жизнь с Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мослента.

По словам специалиста, для начала следует тщательно проанализировать успехи и неудачи года прошедшего. И потом определиться, что следует взять в новую жизнь из старого опыта.

Далее нужно поставить себе цели, которых хочется достичь. При этом очень подробно расписать те шаги, которые помогут это сделать.

«Большая ошибка заключается в том, что иногда мы думаем, что цель, которую мы хотим воплотить в реальность, сама по себе придет в нашу жизнь. Но это не так, это путь, который нужно прописать и действовать согласно плану», — указала психолог.

Столь же тщательно нужно выявить свои внешние и внутренние ресурсы. Внешние – это то, кто нас окружает, кто может помочь. Внутренние – свой жизненный опыт, свои силы, свои знания и умения.

Наступил сезон праздников, когда наше расписание заполнено не работой, а приятными встречами и неформальными мероприятиями. Самое время составить для себя памятку, чтобы с достоинством пройти череду вечеринок. Советы психологов просты: одевайтесь соответственно мероприятию, не дарите ненужные или излишне дорогие подарки, не опаздывайте, минимизируйте использование мобильного телефона в гостях, не налегайте на спиртные напитки.

Новый год 2023,Общество,Евгения Морозова,
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